NEUDROSSENFELD, LKR. KULMBACH. Während der Abwesenheit einer Familie sind Unbekannte in ein Wohnanwesen im Ortsteil Muckenreuth eingedrungen und haben mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Als der Bewohner gemeinsam mit seiner Familie aus dem Urlaub zurückkehrte, stellte er den Diebstahl des Bargelds fest. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat vermutlich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5 Uhr.

Wie die Täter in das Anwesen in der Straße „Muckenreuth“ gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Sachschaden hinterließen die Unbekannten nicht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Muckenreuth beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.