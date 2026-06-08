SCHWAIG B.NÜRNBERG. (551) Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagmorgen (04.06.2026) und Sonntagabend (07.06.2026) in ein Haus in Schwaig ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum zwischen Donnerstag (04.06.2026), 08:00 Uhr, und Sonntag (07.06.2026), 21:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Mittelbügweg in Schwaig bei Nürnberg.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter über ein Fenster im Obergeschoss in das Anwesen. Im Inneren des Hauses entwendeten sie hochwertigen Schmuck sowie weitere Wertgegenstände. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf rund 300.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und sicherte Spuren am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.



Erstellt durch: Alexander Greil / mc