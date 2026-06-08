ERGOLDING, LKR. LANDSHUT. Heute (08.06.2026) gegen 09:15 Uhr kam es an der Kreuzung Industriestaße/Konrad-Adenauer-Straße zu einem tragischen Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer.

Ein 57-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Industriestraße in Fahrrichtung Landshut. Die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zeigte Rotlicht, weshalb der Lkw-Fahrer vorschriftsmäßig anhielt. Nachdem die Ampel auf Grünlicht wechselte fuhr der Lkw-Fahrer los, um nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen rechts neben dem Lkw befindlichen Fahrradfahrer, der die Konrad-Adenauer-Straße überqueren wollte.

Der bislang namentlich unbekannte Fahrradfahrer geriet unter den Lkw. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen. Der Lkw-Fahrer musste aufgrund eines Schocks behandelt werden.

Am Fahrrad entstand Totalschaden. Am Lkw entstand Sachschaden. Die Höhe steht noch nicht fest. Die Konrad-Adenauer-Straße und die Industriestraße sind zur Unfallaufnahme vorerst noch gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauern bis auf weiteres an. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den Nachmittag andauern.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Landshut, PHK Germowitz, Tel. 0871/9252-3800

Veröffentlicht: 08.06.2026, 12.07 Uhr