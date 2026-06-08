844. Terminhinweis: Gemeinsame Fahrradcodieraktion des ADFC und der Polizei München – Rathausplatz in Unterhaching

Am Mittwoch, 10.06.2026, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet eine gemeinsame Fahrradcodieraktion des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs München e.V. (ADFC) und der Münchner Polizei am Rathausplatz in Unterhaching statt.

Im Rahmen dieser Veranstaltung klären Polizeibeamte insbesondere zum Thema Fahrraddiebstahl auf und geben nützliche Hinweise und Tipps, um nicht Opfer eines Fahrraddiebstahls zu werden. Zusätzlich hierzu stehen Polizeibeamte der Verkehrspolizeiinspektion der Verkehrserziehung für allgemeine Aufklärungsgespräche bereit.

Aus polizeilicher Sicht ist ein codiertes Fahrrad sehr sinnvoll, um beispielsweise im Falle eines Verlustes oder Diebstahls das Fahrrad dem Geschädigten bzw. Verlierer schnell zuzuordnen und es ihm wieder aushändigen zu können. Bei einem Diebstahl kann eine Codierung auch der Polizei sehr nützliche Hinweise für die Ermittlung eines Täters geben.

Der ADFC erhebt Kosten von bis zu 15 Euro pro codiertem Fahrrad. Die Beratung der Polizei ist kostenlos.

Weitere Informationen:

Die Bayerische Polizei - Gemeinsame Fahrradcodieraktion des ADFC und der Polizei München – 2026