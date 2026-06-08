HOF. Derzeit kommt es am Schulgelände in der Max-Reger-Straße zu einem Polizeieinsatz.

Nach einem Anruf über eine mutmaßliche Gewalttat innerhalb des Schulgebäudes ist derzeit eine Vielzahl an Polizeikräften vor Ort. Die Beamten durchsuchen den Gebäudekomplex.

Es gibt aktuell keine Erkenntnisse zu Verletzten. Schüler werden während der polizeilichen Maßnahmen in ihren Klassenzimmern durch Lehrkräfte betreut.

Nachtrag 8. Mai 2026, 12.10 Uhr

Kurz vor 11 Uhr wählte eine bislang unbekannte Person die Rufnummer der Polizeiinspektion Hof und teilte am Telefon ein mutmaßliches Gewaltdelikt in der Realschule mit. Laut dem Anrufer soll es zu einer Gewalttat mit mehreren Verletzten unter Einsatz eines Messers gekommen sein.

Die Polizei in Hof sowie eine Vielzahl an unterstützenden Kräften der umliegenden Dienststellen eilten sofort zum Schulkomplex und begannen, diesen zu durchsuchen. Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen befinden sich Schüler, die regulären Unterricht hatten, in ihren Klassenzimmern und werden dort durch Lehrkräfte betreut. Weitere Schüler, die sich während des Einsatzbeginns frei im Schulgebäude bewegten, wurden zu einem Sammelplatz im Freien gebracht.

Polizeihubschrauber sind im Einsatz und bringen weitere Einsatzkräfte vor Ort.

Auch zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 12.10 Uhr) gibt es keine Hinweise auf eine tatsächlich stattgefundene Gewalttat oder verletzte Personen.

Für besorgte Eltern, Erziehungsberechtigte oder sonstige Betreuungspersonen, die sich bereits vor Ort befinden, ist eine Anlaufstelle in der Mozartstraße (dortige Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik) eingerichtet.