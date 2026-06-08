MANCHING, OT LINDACH, LKRS. PFAFFENHOFEN A.D. ILM.Wie berichtet kam es am gestrigen Sonntag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person getötet wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-jähriger Ingolstädter gegen 16:10 Uhr die Straße Lindach des gleichnamigen Manchinger Ortsteils in Fahrtrichtung Westenhausen. Aus unbekannter Ursache übersah er beim Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs eine herannahende Güterlok, von der das Fahrzeug des Ingolstädters erfasst wurde.

Das Auto wurde mehrere Hundert Meter mitgeschleift, bevor das Schienenfahrzeug zum Stillstand kam. Der aus Kroatien stammende Pkw-Fahrer erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen, der Lokführer sowie dessen Mitfahrer mussten nach einem Schock medizinisch versorgt werden. Durch den Aufprall entstand an der Lok Sachschaden in Höhe von etwa 25000 Euro, der Pkw erlitt einen Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro.

Die Rettungs- und Bergungsarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Regensburg erstreckten sich über mehrere Stunden, der Zugverkehr konnte gegen 21:30 Uhr wieder freigegeben werden.

Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde ein Gutachten zur genauen Klärung des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Hinweise auf etwaige Störungen an der Lichtsignalanlage ergaben sich bislang nicht.

Ursprungsmeldung:

Verkehrsunfall an Bahnübergang mit tödlichem Ausgang

Heute, kurz nach 16.00 Uhr kam es am unbeschrankten Bahnübergang Lindach-Westenhausen aus noch unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einer Güterlock und einem Pkw.

Der Pkw wurde bis zum Stillstand der Lok mehrere hundert Meter weit mitgeschleift. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die Bahnstrecke Regensburg – Manching ist seit 16.12 Uhr bis auf weiteres gesperrt.