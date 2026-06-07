DINGOLFING, LKR DINGOLFING-LANDAU. Ein seit dem 02.06.2026 vermisster Mann wurde am 07.06.2026, gegen 16:30 Uhr tot aufgefunden.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen hat der 70-jährige Vermisste aus Gottfrieding nicht aufgefunden werden können. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte schließlich der leere Pkw bei Freising festgestellt werden. Bei der anschließenden Absuche der näheren Umgebung wurde eine männliche Leiche aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich um den Vermissten handelt.

Zu den Umständen des Ablebens können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Bislang liegen keine Erkenntnisse auf eine Gewalt- oder Fremdeinwirkung vor, die zum Tod des Mannes geführt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Unnasch, PHK, Tel. 09421 7 868 – 1410; Veröffentlicht: 07.06.2026, 22:50 Uhr.