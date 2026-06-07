MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Tödliche Verletzungen erlitt am Sonntagmittag ein 40 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen.

Gegen 12.30 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Alpine Fahrzeug von Marktschorgast in Richtung Wirsberg unterwegs. Zur selben Zeit fuhren zwei weitere Fahrzeuge in dieselben Richtung. Um diese zu überholen, wechselte der 47 Jahre alte deutsche Mann auf die Gegenfahrspur. Als er sich auf Höhe des vor ihm fahrenden VW befand, scherte dessen 40-jähriger deutsche Fahrer ebenfalls zum Überholen aus.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten, kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Dabei erlitt der 40-jährige Bad Bernecker tödliche Verletzungen. Der 47-Jährige aus dem Landkreis Kulmbach wurde leicht verletzt.

Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen durch die rund 40 alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren und des Rettungsdienstes blieben leider erfolglos. Zur Unterstützung kam auch ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Polizeiinspektion Stadtsteinach bei der Unfallaufnahme. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 17 Uhr vollständig gesperrt.