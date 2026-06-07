0831 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Antonsviertel - Bereits am Freitag (05.06.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt in der Windprechtstraße Ecke Fritz-Hintermayr-Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Der 22-jährige Geschädigte befand sich gegen 12.30 Uhr an der Tatörtlichkeit, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn zulief und ohne erkennbaren Grund mit der Faust in seine Richtung schlug. Der Geschädigte wich dem Schlag aus und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht.

Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca.180 cm groß, kräftige, breite Statur, blonde Haare, blaue Augen. Er trug ein blaues Adidas T-Shirt und eine graue Jogginghose.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den unbekannten Mann geben können unter der Tel. 0821/323-2710.

Der Geschädigte hat die deutsche und russische Staatsangehörigkeit.

0832 - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Beleidigung

Bärenkeller - Am Freitag (05.06.2026) kam es zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle im Holzweg. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 08.30 Uhr gerieten eine 56-Jährige und ein 47-Jähriger zunächst verbal aneinander. Der 47-Jährige beleidigte daraufhin die 56-Jährige. Als diese angab, den Mann dafür anzeigen zu wollen, ging der 47-Jährige auf sie los, hob sie hoch und warf sie zu Boden. Die Geschädigte verletzte sich dabei an Knie und Unterschenkel.

Anschließend fuhr der 47-Jährige auf seinem Fahrrad davon. Da die Frau ein Foto des polizeibekannten Mannes anfertigen konnte, war dieser durch die eingesetzte Streife eindeutig identifizierbar.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere mehrere Passanten, die sich zum Tatzeitpunkt ebenfalls an der Bushaltestelle befanden. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Die 56-Jährige und der 47-Jährige haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

0833 - Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols

Lechhausen - Am Sonntag (07.06.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Yorckstraße, bei dem der Unfallverursacher alkoholisiert war.

Gegen 00.30 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Yorckstraße in nordöstlicher Richtung. Hierbei wurde er durch sein Mobiltelefon abgelenkt und fuhr frontal in einen am Straßenrand geparkten Pkw. Durch den Aufprall wurde der geparkte Pkw auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der 38-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 38-Jährigen ergab einen Wert von 1,6 Promille, weshalb die Polizei eine Blutentnahme veranlasste.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 38-Jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und der Straßenverkehrsordnung.

Der 38-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

0834 - Polizei ermittelt nach Trunkenheiten im Verkehr

Lechhausen - Am Sonntag (07.06.2026) befuhr eine 41-Jährige die Derchinger Straße mit ihrem Pkw. Die Frau stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Gegen 02.30 Uhr fuhr die 41-Jährige mit einem platten Reifen und ausgeschaltetem Fahrzeuglicht auf der Derchinger Straße. Eine Polizeistreife stellte die Frau in ihrem Fahrzeug fest, als sie auf das Gelände einer dortigen Tankstelle fuhr.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die 41-Jährige mit mehr als 2,7 Promille alkoholisiert war. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein der Frau und den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols.

Die 41-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (06.06.2026) fuhr eine 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 05.15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei ein Fahrzeug, dass in Schlangenlinien die Halderstraße und den dortigen Bordstein befuhr. Eine Polizeistreife traf das Fahrzeug und die 26-Jährige in der Halderstraße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und weitere Ausfallerscheinungen fest. Außerdem wurde Cannabis bei der Frau aufgefunden. Die 26-Jährige verweigerte die Angabe ihrer Personalien und einen Atemalkoholtest.

Mehrere Zeugen gaben an, dass die Frau zweifelsfrei das Auto gefahren habe.

Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle. Hier beleidigte die Frau die eingesetzten Beamten. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten ein Ausweisdokument der 26-Jährigen. Die Frau ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, da ihr diese bereits bei einer früheren Trunkenheitsfahrt entzogen wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols und des Einflusses von Cannabis, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und weiterer Delikte gegen die 26-Jährige.

Die Frau hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hochzoll - Am Samstag (06.06.2026) befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Pkw die Friedberger Straße, bei einer anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 01.15 Uhr stellte eine zivile Polizeistreife das Fahrzeug auf der Friedberger Straße fest. Als die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden sollte, missachtete diese die Anhaltesignale und entfernte sich mit Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h.

Letztlich wurde die 41-Jährige an der Oberländer Straße angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte die Polizeistreife Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen die Frau.

Die 41-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.

0835 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an zwei Bäumen

Göggingen - Im Zeitraum von Donnerstag (05.06.2026) bis Freitag (06.06.2026) fällte ein bislang unbekannter Täter zwei Bäume in der Apprichstraße.

Der Täter sägte mit einer handelsüblichen Handsäge eine fünf Meter hohe Esche und einen acht Meter hohen Ahorn um. Die Säge ließ der Unbekannte am Tatort zurück.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

0836 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Straßenbahn

Innenstadt - Am Samstag (06.06.2026) zwischen 07.30 Uhr und 08.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Wagen der Straßenbahnlinie 2, als diese von Stadtbergen zum Königsplatz fuhr.

Die Straßenbahnführerin wurde am Königsplatz auf die Beschädigung aufmerksam gemacht. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf den Wagen der Straßenbahn geworfen. Dieser beschädigte die Glasscheibe einer Tür, sowie die Wandverkleidung im inneren der Straßenbahn.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bitten nun Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder den unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.