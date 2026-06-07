WUNSIEDEL. Unbekannte Täter brachten am Samstagabend ein älteres Ehepaar aus Wunsiedel dazu, ihr Erspartes an der Terrassentür zu übergeben. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Mit der perfiden Masche des Schockanrufs überrumpelten die Betrüger die über 80 Jahre alten Eheleute am Telefon. „Ihre Tochter hat einen Verkehrsunfall verursacht“, so lautete die Behauptung eines vermeintlichen Polizeibeamten. „Sie müssen Geld für eine Operation der Unfallopfer zahlen.“

In der erschreckenden Situation gefangen, folgten die Senioren den Anweisungen am Telefon und übergaben gegen 17.40 Uhr an ihrer Wohnadresse in der Straße „Am Schwarzenbachgrund“ eine fünfstellige Bargeldsumme an einen falschen Polizeibeamten. Als kurze Zeit später die tatsächliche Tochter bei ihren Eltern erschien, flog der Betrug auf. Die Betrogenen sahen noch, wie der Geldabholer zu Fuß die Straße entlang in Richtung Holenbrunn flüchtete. Eine anschließende Fahndung unter Beteiligung mehrerer Polizeistreifen blieb erfolglos.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

• etwa 30 Jahre alt

• osteuropäische Herkunft

• zirka 170 Zentimeter groß

• blonde, kurze Haare

• trug ein graues T-Shirt und eine Bauchtasche

Vermutlich befand sich noch ein weiterer Täter in unmittelbarer Nähe des Übergabeortes. Von diesem liegt jedoch keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Hof bittet Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Täter oder zu weiteren verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.

Die Polizei betont erneut:

• Die Polizei wird niemals um Geldbeträge bitten.

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen und geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.