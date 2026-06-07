GRÄFENBERG, LKR. FORCHHEIM. Unbekannte entwendeten Kabel und Wechselrichter aus einem Solarpark im Ortsteil Rangen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstag, 2. Juni, bis Mittwoch, 3. Juni, verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem Solarfeld bei Rangen. Nachdem sie den Zaun überwunden hatten, stahlen die Täter kilometerlange Kupferkabel. Die entwendeten Kabel und Gerätschaften haben einen geschätzten Gesamtwert von etwa 40.000 Euro. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden von zirka 15.000 Euro.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.