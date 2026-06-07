MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in eine Werkstatt im Ortsteil Schwarzach bei Kulmbach ein und öffneten gewaltsam einen Tresor. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise.

Zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Freitag, 10 Uhr, schnitten Unbekannte ein Loch in den Zaun des Firmengeländes in der Adolf-Geyer-Straße und gelangten so auf das Areal. Anschließend schlugen sie ein Fenster der Werkstatt ein und öffneten im Gebäude gewaltsam einen Tresor. Die Täter entwendeten mehrere Tausend Euro Bargeld und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, bevor sie unerkannt entkamen.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen zu dem Einbruch übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.