NÜRNBERG. (549) Im Verlauf eines Streits zweier Verkehrsteilnehmer am Freitagabend (05.06.2026) in Nürnberg bedrohte einer den anderen mit einem Baseballschläger. Beamte der Nürnberger Polizei konnten den aggressiven Verkehrsteilnehmer vorläufig festnehmen. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.



Die beiden Fahrzeuge waren gegen 22:00 Uhr auf der B14 (Erlenstegenstraße) stadteinwärts unterwegs. Mutmaßlich aufgrund eines Überholvorgangs gerieten die beiden Verkehrsteilnehmer in Streit, der sich an der darauffolgenden roten Ampel entlud. Der 26-jährige Fahrer (deutsch) eines BMW X3 verlor nach einem kurzen Streitgespräch über geöffnete Fahrzeugfenster derart die Fassung, dass er sein Fahrzeug verließ und den 25-Jährigen (deutsch) mit einem Baseballschläger bedrohte. Kurz darauf stieg er wieder ein und fuhr davon. Der 25-Jährige alarmierte den Notruf.

Eine Streife des USK Mittelfranken konnte den gesuchten BMW wenig später anhalten. Der 26-jährige Fahrer sowie sein Beifahrer unternahmen noch einen kurzen Fluchtversuch zu Fuß, bevor sie von den Beamten vorläufig festgenommen werden konnten. Den beschriebenen Baseballschläger fanden die Polizisten im Fahrzeug auf. Er wurde sichergestellt. Was dem Mann indes fehlte, war eine gültige Fahrerlaubnis. Zudem wies er drogentypische Auffälligkeiten auf. Er musste sich deshalb in einer Dienststelle einer Blutentnahme unterziehen.

Die Beamten leiteten gegen den Mann Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss ein.



Erstellt durch: Marc Siegl