WEYARN, LKR. MIESBACH. Am Samstag, 6. Juni 2026, kam es auf der Staatsstraße 2073 zwischen Thalham und Weyarn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein Motorradfahrer (57) verlor dabei sein Leben, drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Holzkirchen in dem Fall und wird dabei auch von einem Sachverständigen unterstützt.

Zu dem Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang kam es am Samstag (06.06.2026) gegen 12:15 Uhr auf der Staatstraße 2073 zwischen Thalham und Weyarn. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr zu dieser Zeit ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landreis Miesbach auf der Staatsstraße 2073 von Thalham in Richtung Weyarn und setzte ca. 200 Meter nach dem Ortsschild von Thalham zu einem Überholvorgang an. Dabei stieß er auf der Gegenfahrbahn mit insgesamt drei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. An dem Unfall waren insgesamt drei Pkw sowie ein Motorrad beteiligt.

Der 57-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Miesbach (drittes entgegenkommendes Fahrzeug) erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er trotz der sofort eingeleiteten Rettungsmaßnahmen und der Einlieferung in ein Krankenhaus, dort leider verstarb. Die drei weiteren beteiligten Pkw-Fahrer (zwei aus dem Landkreis München und einer aus dem Landreis Miesbach) wurden jeweils leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Unfallstelle musste für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden. Neben mehreren Rettungswägen und dem Einsatzleiter Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Weyarn, Holzkirchen, Hausham, Gmund sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Zur Betreuung der Angehörigen wurde das Kriseninterventionsteam (KIT) hinzugezogen.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurden alle beteiligten Fahrzeuge sichergestellt und ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger wurde hierzu an die Unfallstelle gerufen. Die Ermittlungen in dem Fall werden von der Polizeiinspektion Holzkirchen geführt.