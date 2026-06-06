KARLSTADT, OT LAUDENBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Freitagnachmittag wird ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Ersten Erkenntnissen nach liegt bei der Vermissten eine psychische Ausnahmesituation vor. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Mädchen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 15-Jährige wurde zuletzt am Freitag, gegen 16.00 Uhr, an ihrer Wohnanschrift Am Steinernen Bild in Laudenbach gesehen. Seitdem ist das Mädchen verschwunden. Dem Sachstand nach könnte sich die 15-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation befinden. Die Polizei sucht zur Stunde nach der Vermissten und hofft dabei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die den Aufenthaltsort der Vermissten kennen oder sie möglicherweise in den vergangenen Stunden gesehen haben, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.

Die Anika Larissa Hoffmann wird wie folgt beschrieben:

Circa 165 cm groß und schlank

Ungefähr 55 kg schwer

Trägt vermutlich eine schwarze Jeans, ein Oberteil sowie eine Jacke

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter Tel. 09353/9741-0 entgegen.