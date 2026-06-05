RETTENBERG. Am Freitag, den 05.06.2026, kam es gegen 14.50 Uhr zu einem Brand in einer Garage im Kirchbichl in Rettenberg. Anwohner haben zu diesem Zeitpunkt bemerkt, dass ein Pkw in der Garage des Nachbarn brannte. Sie setzten sofort einen Notruf ab und versuchten das Feuer selbst zu löschen. Dies gelang jedoch nicht. Kurze Zeit später, bei Eintreffen einer Streifenbesatzung der PI Immenstadt, befand sich die Garage bereits im Vollbrand. Durch die wenig später eintreffende Feuerwehr wurde der Brand bekämpft, was aber nicht verhindern konnte, dass das Feuer über ein Vordach des daneben befindlichen Einfamilienhauses übergegriffen hatte und sich bis in den Dachstuhl des Hauses ausbreitete. Durch die Brandbekämpfung konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus verhindert werden. Drei Personen wurden wegen einer leichten Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt. Im Einsatz waren insgesamt 75 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rettenberg, Immenstadt, Untermaiselstein, Rottach und Kranzegg. Zudem 35 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, sowie ein Team des THW. Bei dem Brand wurde die Garage mit einem dort befindlichen Pkw, sowie ein Roller komplett zerstört. Der Dachstuhl des Wohnhauses wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Insgesamt wird der Brandschaden bisher auf mind. 160.000 Euro geschätzt. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung gibt es bisher nicht. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch die Kriminalpolizeiinspektion Kempten (Allgäu). (KPI Memmingen / KDD)

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