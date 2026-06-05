MOOSTHENNING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. In den Nachtstunden auf Donnerstag, den 04.06.2026, geriet ein Einfamilienhaus in Brand. Eine Bewohnerin wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 01:30 Uhr wurden Einsatzkräfte zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Moosthenning alarmiert. Bei Eintreffen stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Alle Bewohner hatten das Anwesen zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen können.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll eine 56-jährige Bewohnerin aus bislang ungeklärten Gründen Dokumente innerhalb des Hauses verbrannt haben. Das Feuer griff anschließend auf das Wohnhaus über.

Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter wurde ein Unterbringungsbefehl erlassen. Die 56-Jährige befindet sich nun in einer Fachklinik.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie der schweren Brandstiftung werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter Einbindung von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes sowie eines Brandmittelspürhundes unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 05.06.2026, 14:10 Uhr