0824 – Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol

Lechhausen – Am Donnerstag (04.06.2026) war ein 37-Jähriger mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße / Schillstraße unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs.

Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamten den 37-jährigen Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Im Zuge der Nachfahrt kam es zu gefährlichen Verkehrssituationen. In der Elizabethstraße stoppten Polizeibeamte den 37-Jährigen schließlich. Die Beamten stellten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,25 Promille.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an. Anschließend leistete der 37-Jährige Widerstand, schlug einen Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Zudem beschmierte er im Rahmen der Blutentnahme eine Wand mit seinem Blut.

Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er händigte den Beamten zuvor einen gefälschten Führerschein aus. Diesen stellten die Beamten sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

0825 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Hochfeld – Am Dienstag (02.06.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus der Straße „Alter Postweg“.

Zwischen 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten der oder die Täter das versperrte graue Pedelec der Marke Haibike. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0826 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Oberhausen – Am Mittwoch (03.06.2026) war ein 28-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen aufgrund eines Handyverstoßes und stellten dabei fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem nahmen die Beamten einen drogentypischen Geruch wahr. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.

Die Beamten fanden in dem Fahrzeug des 28-jährigen zudem unterschiedliche Betäubungsmittel und Zubehör.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.