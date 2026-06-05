Mobile Wache unterwegs
Die aktuellen Termine sind für Sie unter folgendem Link aufgeführt:
Die Bayerische Polizei - Termine der Mobilen Wache des PP SWN
0824 – Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol
Lechhausen – Am Donnerstag (04.06.2026) war ein 37-Jähriger mit seinem Auto in der Hans-Böckler-Straße / Schillstraße unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs.
Gegen 21.30 Uhr bemerkten Polizeibeamten den 37-jährigen Autofahrer aufgrund überhöhter Geschwindigkeit. Im Zuge der Nachfahrt kam es zu gefährlichen Verkehrssituationen. In der Elizabethstraße stoppten Polizeibeamte den 37-Jährigen schließlich. Die Beamten stellten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,25 Promille.
Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Fahrzeugschlüssel sicher, beschlagnahmten den Führerschein und ordneten eine Blutentnahme an. Anschließend leistete der 37-Jährige Widerstand, schlug einen Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Zudem beschmierte er im Rahmen der Blutentnahme eine Wand mit seinem Blut.
Der Mann war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er händigte den Beamten zuvor einen gefälschten Führerschein aus. Diesen stellten die Beamten sicher.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 37-Jährigen.
Der 37-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.
0825 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Hochfeld – Am Dienstag (02.06.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein abgesperrtes Pedelec aus der Straße „Alter Postweg“.
Zwischen 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten der oder die Täter das versperrte graue Pedelec der Marke Haibike. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
0826 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Oberhausen – Am Mittwoch (03.06.2026) war ein 28-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen und ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit dem Auto in der Donauwörther Straße unterwegs.
Gegen 20.45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 28-Jährigen aufgrund eines Handyverstoßes und stellten dabei fest, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem nahmen die Beamten einen drogentypischen Geruch wahr. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Kokain und Cannabis.
Die Beamten fanden in dem Fahrzeug des 28-jährigen zudem unterschiedliche Betäubungsmittel und Zubehör.
Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 28-Jährigen.
Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
0827 – Tödlicher Verkehrsunfall
B17 / zwischen AS Königsbrunn-Nord und AS Haunstetten-Inningen / FR Augsburg – Am Donnerstag (04.06.2026) ereignete sich auf der B17 ein tödlicher Verkehrsunfall. Die 38-jährige Autofahrerin verletzte sich schwer. Ihre fünfjährige Tochter verstarb an der Unfallstelle.
Gegen 13.30 Uhr geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache vom linken Fahrstreifen ab und kollidierte mit einem Baum. Die 38-Jährige und die Fünfjährige wurden im Auto eingeklemmt und mussten mit Hilfe von Ersthelfern und der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Fünfjährige verstarb vor Ort.
Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst.
Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.
Die B17 war in Fahrtrichtung Norden für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr über Königsbrunn-Nord aus.
Die 38-Jährige besitzt die italienische Staatsangehörigkeit.
0828 – Verkehrsunfall in Sielenbach
Sielenbach – Am Donnerstag (04.06.2026), gegen 12:25 Uhr, befuhr ein 26-jähriger Kraftradfahrer die Staatsstraße 2338 zwischen Sielenbach und Tödtenried in südliche Richtung (von Sielenbach kommend in Fahrtrichtung Tödtenried).
Zur gleichen Zeit, befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer mit einer 63-jährigen Beifahrerin, die Staatsstraße 2338 in entgegengesetzter, nördlicher Fahrtrichtung (von Tödtenried kommend in Fahrtrichtung Sielenbach).
Unmittelbar vor dem Ortseingang Tödtenried kam es im Kurvenbereich zum Frontalzusammenstoß zwischen dem Kraftrad und dem Pkw.
Durch den Verkehrsunfall wurde der Kraftradfahrer schwer verletzt. Dieser wurde ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer, sowie seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und ebenfalls in Krankenhaus verbracht.
Bei beiden Unfallbeteiligten erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme um einen vorausgehenden Konsum von Alkohol, Betäubungsmitteln und Medikamenten auszuschließen.
An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird hierbei jeweils auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Zudem entstand ein leichter Sachschaden an der dortigen Leitplanke. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf einen mittleren, dreistelligen Betrag geschätzt.
Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Zu diesem Zwecke wurde ein unfallanalytisches Gutachten durch die Staatsanwaltschaft Augsburg in Auftrag gegeben. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.
Die Staatsstraße 2338 war in diesem Bereich für die Verkehrsunfallaufnahme, sowie die Erstellung des Gutachtens durch Kräfte der Feuerwehr für mehrere Stunden voll gesperrt.
Der 26-Jährige, der 68-Jährige und der 63-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.
0829 – Kriminalpolizei such Zeugen nach Einbrüchen
Gundelfingen a. d Donau – Am Dienstag (02.06.2026), zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Birkenstraße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im oberen vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
Lauingen – Am Dienstag (02.06.2026), zwischen 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Weisinger Straße.
Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.
Die Kriminalpolizei ermittelt nun u.a. wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.
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