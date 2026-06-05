THURNAU, LKR. KULMBACH. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen unbekannte Einbrecher in ein Betriebsgrundstück in der Industriestraße in Thurnau ein. Sie brachen das Zufahrtstor auf und nutzten einen Firmenanhänger, um Kupferkabel zu erbeuten. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Indem sie zunächst einen Zaun überwanden, gelangten mehrere Täter zwischen etwa Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 01.30 Uhr auf das Firmengrundstück des Thurnauer Elektrounternehmens. Nachdem sie das Zufahrtstor aufgedrückt hatten, nutzten sie einen auf dem Hof abgestellten Firmenanhänger mit Kulmbacher Kennzeichen für ihren Beutezug. Sie luden eine größere Menge Kupferkabel aus dem Materiallager der Firma in den Dreiseitenkipper der Marke Böckmann ein. Danach kuppelten die Diebe den Anhänger an ihren mitgeführten Transporter und flüchteten mit dem Gespann und ihrer Beute im Wert von etwa 7.000 Euro. Die Polizei schätzte den entstandenen Sachschaden auf zirka 500 Euro.

Ein Fußgänger fand den Anhänger am Donnerstagnachmittag schließlich auf einem Feldweg zwischen der Autobahnanschlussstelle Thurnau-Ost und Limmersdorf. Von den Kupferkabeln fehlte jede Spur.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bereits umfangreich Spuren gesichert. Die Kripo fragt, wer verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht oder den Firmenanhänger am Donnerstag außerhalb des Betriebsgeländes wahrgenommen hat und nimmt Zeugenhinweise telefonisch unter 0921/506-0 entgegen.