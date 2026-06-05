BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Einen Fahrdienst-Pkw sowie den Aufzug eines Mehrfamilienhauses in Bad Berneck beschmierten unbekannte Täter kürzlich mit hasserfüllten und politisch motivierten Botschaften. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Bereits am Montagabend vergingen sich „Schmierfinken“ an einem Transporter, den ein Fahrdienst für die Beförderung von Menschen mit Beeinträchtigung nutzt. Die Täter kritzelten mit schwarzer und roter Farbe hasserfüllte und obszöne Schimpftiraden und Symbole auf die Heckklappe des weißen Ford Transits, während dieser zwischen etwa 18.30 und 21.10 Uhr in der Maintalstraße parkte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

In einem Gebäude in der Bahnhofstraße, der auch ein Kindergarten beherbergt, hinterließen unbekannte Täter am Donnerstag zwischen etwa 16 Uhr und 18.15 Uhr am Aufzug und einem Etagenschild nationalsozialistische und rassistische Parolen. Darunter befanden sich unter anderem Hakenkreuz-Symbole. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden anfänglich auf 100 Euro.

Zumal Unbekannte am Mittwoch in Bad Berneck einen weiteren Pkw mit politisch motivierten Botschaften verunstalteten (das Polizeipräsidium Oberfranken berichtete), hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge. Die Ermittler suchen Zeugen und nehmen Hinweise telefonisch unter 0921/506-0 entgegen.