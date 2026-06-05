SULZBACH-ROSENBERG, LKR. AMBERG-SULZBACH. In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs kam es in Sulzbach-Rosenberg zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger Deutscher angegriffen und mutmaßlich beraubt wurde. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und inhaftiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Am Mittwochmorgen, 3. Juni, kam es in einer Wohnung, sowie im öffentlichen Stadtbereich von Sulzbach-Rosenberg zu einer Streitigkeit zwischen mehreren Personen. Im Zuge dessen wurde ein 18-jähriger Deutscher aus Nürnberg von drei weiteren Personen körperlich angegriffen. Die Tatverdächtigen sollen den 18-Jährigen außerdem gegen seinen Willen festgehalten haben und mehrere persönliche Gegenstände, darunter Schmuck sowie ein Mobiltelefon, entwendet haben. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen am gesamten Körper und wurde leicht verletzt. Bei den drei Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-jährigen Deutschen aus Fürth sowie zwei 19-jährige Deutsche aus Sulzbach-Rosenberg. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Jugendlichen und die zwei Heranwachsenden wird wegen eines Raubdeliktes, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung ermittelt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurden die drei Tatverdächtigen am Mittwoch, 3. Juni, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die drei Tatverdächtigen wurden im Anschluss in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Amberg bittet einen unbekannten Mann, welcher die Tatverdächtigen, sowie den Verletzten, zum Tatzeitpunkt in der Oberen Gartenstraße von Sulzbach-Rosenberg angesprochen hat, sich unter der Tel. Nr. 09621/890-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht am 5. Juni um 12:09 Uhr