828. Trickdiebstahl durch falsche Handwerker – Oberföhring

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 12:50 Uhr, klingelten zwei bislang unbekannte Täter bei einer über 90-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Die Täter gaben sich als Handwerker und Hausverwaltungsmitarbeiter aus. Die unbekannten Täter gaben an, etwas in der Wohnung kontrollieren zu müssen.

Nachdem die über 90-Jährige die beiden Täter in ihre Wohnung gelassen hatte, lenkte einer der beiden die Seniorin gezielt ab, während der andere ein Kuvert mit Bargeld und eine Geldkassette mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendete.

Anschließend verabschiedeten sich die beiden Täter und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass das Bargeld fehlte und verständigte den Polizeinotruf 110.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 30 Jahre, ca. 180 cm, hochdeutsche Sprache, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem blauen Hemd

Täter 2:

Männlich, 40 Jahre, ca. 180 cm, hochdeutsche Sprache, west-/nordeuropäisches Erscheinungsbild; bekleidet mit einem dunklen Oberteil und Jeans

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Bernheimerstraße, Pflegerbauerstraße oder Otto-Merkt-Weg (Oberföhring) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 55, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

829. Fahrradfahrerin stürzt; eine Person schwer verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 15:20 Uhr, befuhr eine 59-Jährige, chinesische Staatsbürgerin mit Wohnsitz in München, mit einem Pedelec den rechten Radweg der Friedenheimer Brücke in nördlicher Richtung.

Ungefähr auf der Mitte der Brücke überholte sie einen vorausfahrenden Radfahrer. Beim Einscherungsmanöver bergab betätigte sie aufgrund der Beschleunigung ihres Pedelecs die Hinterradbremse, wobei das Hinterrad blockierte. Die Radfahrerin stürzte daraufhin nach rechts zu Boden.

Sie wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 59-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm

Ein Fremdverschulden kann nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

830. Zusammenstoß zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person schwer verletzt – Moosach

Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 14:30 Uhr, fuhr eine 50-Jährige mit bosnischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München mit einem Ford Pkw auf der Hanauer Straße in nordöstliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Pelkovenstraße wollte sie nach links abbiegen.

Zeitgleich fuhr eine 22-jährige Deutsche mit Wohnsitz in München mit einem Suzuki Kraftrad auf der Hanauer Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung und wollte die Kreuzung geradeaus überqueren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Kraftrad.

Hierbei wurde die Kraftradfahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Am Kraftrad entstand erheblicher und am Pkw leichter Sachschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise gesperrt werden. Verkehrsbehinderungen entstanden nicht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

831. Größerer Polizeieinsatz – Sendling

Am Donnerstag, 04.06.2026, gegen 21:25 Uhr, teilte ein Zeuge über den Polizeinotruf 110 mit, dass sich unmittelbar um den U-Bahnhof Machtlfinger Straße ein unbekannter Mann, mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand in der Hand, aufhalten würde. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Der Straßen, Gehwege sowie der U-Bahnhof im unmittelbaren Nahbereich des Einsatzortes wurden durch zahlreiche Einsatzkräfte abgesucht und ein Halt der U-Bahn an der Machtlfinger Straße wurde kurzzeitig unterbunden.

Nach knapp einer Stunde wurde die Fahndung ohne Feststellungen eingestellt und die U-Bahnen konnten wieder wie gewohnt an der U-Bahn-Station halten.

Es liegen keinerlei Hinweise auf eine Straftat vor.

832. Widerstand gegen Polizeibeamte; zwei Beamte leicht verletzt – Berg am Laim

Am Mittwoch, 03.06.2026, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 über eine Gruppe randalierenden Jugendlichen in einem Park in der Nähe des Piusplatzes informiert. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zu der Örtlichkeit geschickt.

Vor Ort nahmen die eingesetzten Beamten eine Gruppe von Jugendlichen wahr, die bei Sichtkontakt mit den Beamten wegrannten. Drei männliche Personen (15, 17 und 19, alle deutsch mit Wohnsitz in München) der Gruppe konnten durch die Einsatzkräfte einer Kontrolle unterzogen werden.

Bei der Kontrolle zeigte sich der jüngste Anwesende verbal und körperlich aggressiv gegenüber den Beamten. Der 15-Jährige versuchte immer wieder nach Einsatzmitteln der Beamten zu greifen und leistete Widerstand, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde. Durch den Widerstand wurden zwei der Polizeibeamten leicht verletzt. Sie erlitten Hautabschürfungen und Prellungen.

Weiterhin beleidigten alle drei Personen die Beamten.

Bei einer anschließenden Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurde eine geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden, die noch zugeordnet werden müssen.

Allen drei wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der 15-Jährige wurde zudem einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden alle Beteiligten wieder entlassen.

Der 15-Jährige wurde wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie eines Körperverletzungsdelikts angezeigt.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

833. Festnahme eines Tatverdächtigen nach schwerer Brandstiftung – Laim

- siehe Medieninformation vom 28.05.2026, Nr. 788

Wie bereits berichtet, bemerkten Anwohner am Dienstag, 26.05.2026 gegen 03:00 Uhr, einen Brand auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses. Durch den Brand wurde eine 73-jährige Bewohnerin verletzt.

Das Kommissariat 13 hat umgehend die polizeilichen Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser konnte die Verwendung von Brandbeschleuniger nachgewiesen werden.

In der Folge ergaben sich Hinweise auf einen Zusammenhang mit einem weiteren Branddelikt. Dieses ereignete sich am Donnerstag, 21.05.2026, gegen 03:05 Uhr, an einem Wohngebäude in Sendling. Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und informierte den Notruf. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Intensive polizeiliche Ermittlungen führten zu einem Tatverdächtigen zu beiden Fällen. Es handelt sich dabei um einen 23-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München. Er konnte am Mittwoch, 03.06.2026 an seiner Wohnanschrift angetroffen und festgenommen werden. Der 23-Jähre wurde wegen schwerer Brandstiftung angezeigt.

Er befindet sich nun in Haft.

Das Kommissariat 13 führt weiterhin die Ermittlungen.