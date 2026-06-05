GERMERING, LKR. FÜRSTENFELDBRUCK, 05.06.2026_Am Mittwoch, den 03.06.2026, wurde in Germering ein Rentner Opfer eines Schockanrufs. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.

Gegen 13.00 Uhr erhielt der Senior einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterin, die sich als seine Tochter ausgab. Kurze Zeit später wurde das Telefonat von einer angeblichen Krankenhausmitarbeiterin übernommen, die ihn drängte, eine größere Menge Bargeld bereitzustellen, da die Tochter aufgrund einer Krankheit dringend ein teures Medikament benötigen würde.

Um ca. 13.30 erschien ein Abholer bei dem Germeringer und nahm Bargeld und Goldbarren, im Gesamtwert von ca. 50 000 Euro in einer braunen Papiertüte in Empfang.

Als der Rentner kurz darauf den Schwindel bemerkte, erstattete er Strafanzeige.

Personenbeschreibung des Abholers:

Männlich, ca. 190 cm, ca. 45 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzer Vollbart, schwarze nackenlange Haare (zurückgegelt), sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit dunkler Jeans und dunkelbraunem Parker

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die im Bereich der Bushaltestelle Schillerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.

Um nicht auch Opfer eines Betrugs zu werden:

Beenden Sie das Telefonat, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie die Nummer 110. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste!

Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an!

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen!

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

​​​​​​Sprechen Sie auch mit ihren Angehörigen über das Phänomen und warnen Sie sie vor dem Vorgehen der Täter!