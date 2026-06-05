GÜNZBURG / ICHENHAUSEN. Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm zu zwei bewaffneten Raubüberfällen auf Tankstellen in Günzburg und Ichenhausen nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest.

Am Montagabend, den 01.06.2026, überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Schlachthausstraße in Günzburg. Er bedrohte den Tankwart mit einer schwarzen Pistole und entwendete Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich aus der Kasse. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Ulmer/Heidenheimer Straße. Am Dienstagabend, den 02.06.2026, ereignete sich ein weiterer Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Krumbacher Straße in Ichenhausen. Zwei maskierte Täter bedrohten einen Angestellten und einen Kunden mit einer schwarzen Pistole. Sie entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich sowie Zigaretten und flüchteten zu Fuß in Richtung Günztalstraße.

Am Mittwoch, den 03.06.2026, konnte die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm im Rahmen intensiver Ermittlungen drei Tatverdächtige identifizieren. Anschließend hieran erfolgten Durchsuchungen mit Unterstützung von Spezialkräften im Bereich Ichenhausen, wobei die Ermittler die mutmaßliche Tatwaffe, eine Softairwaffe sowie mögliche Tatkleidung sicherstellten. Zudem wurden die drei Tatverdächtigen - ein 17-jähriger Deutsch-Türke, ein 18-jähriger Deutscher und ein 18-jähriger Syrer - durch Spezialkräfte vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht und beide Taten von denselben Tätern begangen wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden alle drei Tatverdächtige am Donnerstag, den 04.06.2026, dem Bereitschaftsrichter beim Landgericht Memmingen vorgeführt. Dieser erließ die jeweils beantragten Haftbefehle und setzte diese in Vollzug. Anschließend wurde die drei Tatverdächtigen in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.

Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen sind insbesondere die Hintergründe der Taten sowie die Schadenshöhe. (KPI Neu-Ulm)

Bezugsmeldungen vom 02.06.2026 und vom 03.06.2026:

Bewaffneter Raub auf Tankstelle | Zeugen gesucht

GÜNZBURG. Am Montagabend, 01.06.2026, gegen 21:45 Uhr, überfiel ein maskierter Täter eine Tankstelle in der Schlachthausstraße. Er bedrohte den Tankwart mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe des Bargelds. Der Täter entnahm die Einnahmen aus der Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Ulmer/Heidenheimer Straße. Die genaue Höhe des gestohlenen Geldes ist bislang nicht bekannt. Der Mann wird als etwa 170 cm groß beschrieben. Er war komplett schwarz gekleidet.

Hinweise zur Tat oder zum Täter nimmt die Kriminalpolizei Memmingen unter der Telefonnummer 08331 100-0 entgegen. (KPI Memmingen)

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Erneuter Raubüberfall auf Tankstelle | Zeugenaufruf

ICHENHAUSEN. Am Dienstagabend, 02.06.2026, gegen 21:50 Uhr, überfielen zwei maskierte Täter eine Tankstelle in der Krumbacher Straße. Einer der Täter bedrohte einen Angestellten und einen Kunden mit einer schwarzen Pistole und forderte Bargeld. Die Täter entwendeten Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Packungen Zigaretten und flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Günztalstraße. Es kam zu keinen körperlichen Verletzungen. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Beide Täter werden als jung und schlank beschrieben. Sie waren komplett schwarz gekleidet, trugen schwarze Sturmhauben und Handschuhe.

Hinweise zur Tat oder zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 entgegen. (KPI Neu-Ulm)

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Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).