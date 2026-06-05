NÜRNBERG. (547) Am späten Mittwochabend (03.06.2026) kam es in der Nürnberger Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, wobei sich ein 17-Jähriger eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers zuzog. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger befindet sich in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 22:15 Uhr ging bei der Polizei über den Notruf die Mitteilung über eine Rangelei mit mehreren Personen im Bereich des Hefnersplatzes ein. Die alarmierten Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte und des Unterstützungskommandos (USK) Mittelfranken trafen vor Ort einen am Boden liegenden 17-jährigen Syrer an, der eine Stichverletzung im Oberkörperbereich aufwies. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgten Kräfte des USK den Verletzten medizinisch. Anschließend kam er mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Den ersten Ermittlungen zufolge habe es bereits im Vorfeld einen Streit zwischen mehreren Personen gegeben. Beim Aufeinandertreffen in der Karolinenstraße kam es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In dessen Verlauf zog ein 17-Jähriger (deutsch/türkisch) aus bislang unbekannten Gründen ein Messer, verletzte seinen 17-jährigen Kontrahenten im Bereich des Oberkörpers und flüchtete.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte veranlasste umgehend Fahndungsmaßnahmen, an denen auch Einsatzkräfte des USK, zivile Beamte sowie ein Diensthundeführer beteiligt waren. Schlussendlich konnte der Tatverdächtige in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten Ermittlungen sowie Spurensicherungsmaßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei kam vor Ort und übernahm die weitere Sachbearbeitung.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen wegen versuchten Totschlags. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg erließ am 04.06.2026 einen Untersuchungshaftbefehl.

Die genauen Hintergründe der Tat sowie der Tatablauf sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung setzen. Darüber hinaus werden Personen, die Videoaufnahmen oder Fotos gefertigt haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, gebeten, diese an die Polizei weiterzuleiten.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher