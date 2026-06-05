REGENSBURG. In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 2. Juni, kam es vor einer Bar im Stadtgebiet Regensburg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 44-jährigen Mann und einem 22-Jährigen. Der 22-Jährige erlitt hierbei Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Am Dienstag, 2. Juni, in den frühen Morgenstunden wurde ein 22-jährigen Mann aus einer Bar in Regensburg aufgrund seiner Alkoholisierung verwiesen. Vor dem Lokal entwickelte sich eine Streitigkeit zwischen einem 44-jährigen deutschen Barmitarbeiter und dem 22-jährigen deutschen Gast weiter zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 44-Jährige dem 22-Jährigen mehrere Faustschläge gegen den Kopf beziehungsweise in den Gesichtsbereich versetzt haben. Hierdurch erlitt der 22-Jährige insbesondere Verletzungen im Bereich eines Auges. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand kann eine dauerhafte Schädigung des Sehvermögens auf dem betroffenen Auge derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung gegen den 44-jährigen Deutschen übernommen. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.

Veröffentlicht am 5. Juni um 8:33 Uhr