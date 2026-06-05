HERRSCHING, LKR. STARNBERG, 05.06.2026_Am Mittwoch, den 03.06.2026, ereignete sich in einer Asylbewerberunterkunft in Herrsching ein Tötungsdelikt. Ein 40-Jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen übernommen.

Zwei afghanische Staatsbürger gerieten in eine Auseinandersetzung, wobei die Hintergründe noch unklar sind. Unvermittelt zog der Jüngere der beiden ein Messer und stach mehrfach auf seinen Landsmann ein. Dieser erlitt Verletzungen an Thorax und Kopf.

Zeugen des Vorfalls informierten den Rettungsdienst und die Polizei. Beamte der Polizeiinspektion Herrsching konnten kurze Zeit später den 36-jährigen Tatverdächtigen widerstandslos in seinem Wohncontainer festnehmen.

Der 40-Jährige verstarb nach erfolgloser Reanimation im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wurde der Tatverdächtige am 04.06.26 einem Richter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde.