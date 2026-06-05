BEILNGRIES, LKR. EICHSTÄTT, 05.06.2026_Am gestrigen Donnerstag, den 04.06.2026, geriet in Beilngries eine Doppelhaushälfte in Brand. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 14.00 Uhr ging bei der Einsatzleitstelle die Meldung über ein Feuer im ersten Obergeschoß eines Hauses an der Hirschberger Straße ein.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich außer dem Hund der Bewohner keine Personen im Gebäude. Ein Zeuge befreite das Tier, indem er die Terrassentür einwarf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern.

Der Brandausbruchort befand sich bisherigen Erkenntnissen nach in einem Zimmer des ersten Obergeschoßes.

Der entstandene Schaden wird aktuell auf einen niedrigen 6-stelligen Betrag geschätzt. Momentan ist das Haus nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.