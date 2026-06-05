VILSBIBURG, LKRS. LANDSHUT. 40-Jähriger aus Vilsbiburg betritt mit zwei Messern ein Schnellrestaurant.

Am Donnerstag, den 04.06.2026, gegen 21.40 Uhr, verständigten mehrere Gäste eines Schnellrestaurants die Polizei aufgrund einer Person, welche sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Mitteiler gaben an, dass sich die Person im Inneren des Restaurants befand, unmittelbar nach zwei mitgeführten Messern griff und um sich schrie. Durch das schnelle Eingreifen des Personals konnten schnellstmöglich alle Gäste und das Personal selbst aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Durch Kräfte der Polizeiinspektion Vilsbiburg und weiteren Unterstützungskräften der umliegenden Dienststellen konnte die Person unverzüglich im Außenbereich des Schnellrestaurants soweit gesichert werden, dass von dem 40-jährigen deutschen Staatsangehörigen keine Gefahr für Dritte mehr ausging. Nach einer längeren Verhandlung mit den Einsatzkräften konnte die betroffene Person dazu bewegt werden, die Messer abzulegen. Im Anschluss daran wurde dieser widerstandslos in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keiner Bedrohung gegenüber Dritter. Sollten etwaige Zeugen sachdienliche Hinweise abgeben können oder sollte es im Verlauf des Vorfalls doch zu Bedrohungen gegenüber Anderen gekommen sein, werden diese gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilsbiburg unter der Telefonnummer 08741/9627-0 in Verbindung zu setzen. Durch das umsichtige Handeln des Personals und das schnelle Eingreifen der Polizei kam während des Einsatzes niemand zu Schaden.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, PHK+ Zenger, 08741-9627-0