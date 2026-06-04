SALDENBURG (FREYUNG-GRAFENAU). Am 04.06.2026 gegen 15:20 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Großbritannien die Bundesstraße 85 auf Höhe Trautmannsdorf in Fahrtrichtung Passau. Er befand sich dabei am Ende einer vierköpfigen Motorradgruppe.

Aus bis dato ungeklärter Ursache kam der verunglückte Motorradfahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte dabei. Trotz zeitnaher, rettungsdienstlicher Behandlung verstarb dieser noch an der Unfallstelle. Am Krad entstand ein Sachschaden von ca. 5000.- Euro. Die B 85 war für die Unfallaufnahme für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Die Verkehrslenkungmaßnahmen führten die Feuerwehren aus Saldenburg, Preying und Tittling durch.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Graufenau, PHK Khedira, Tel.: 08552/9606-0

Veröffentlicht am 04.06.2026, 19:10 Uhr