BAD BERNECK, LKR. BAYREUTH. Unbekannte beschmierten am Mittwochabend einen geparkten Pkw mit verfassungsfeindlichen Symbolen und beleidigenden Parolen.

Die Fahrzeughalterin parkte ihren weißen Skoda Fabia gegen 17.45 Uhr an der Örtlichkeit „Klang 15A“ in Bad Berneck. Als sie gegen 22.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie auf der Beifahrerseite mehrere Schmierereien fest, darunter auch Hakenkreuze. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.