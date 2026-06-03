WEIßENHORN. Am Mittwochnachmittag überholte ein 18-jähriger Pkw-Fahrer auf gerader Strecke ein vor ihm fahrendes Fahrzeug trotz Gegenverkehr. Ein erstes entgegenkommende Fahrzeug konnte noch nach rechts ausweichen und so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Überholer verlor anschließend die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte frontal mit zwei weiteren entgegenkommenden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das zweite entgegenkommende Fahrzeug auf die Seite geschleudert und das Dritte kam nach rechts von der Fahrbahn ab blieb in einem angrenzenden Getreidefeld stehen. Abschließend kollidierte der Unfallverursacher noch mit einem weiteren Fahrzeug. Dieses blieb nach Kollision auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Diese wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 100.000 Euro. Gegen den 18-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen verschiedener Delikte eingeleitet. Für den Zeitraum der zweistündigen Unfallaufnahme musste die Fahrbahn komplett gesperrt werden. Hierbei war auch die Feuerwehr Weißenhorn eingesetzt. (PI Weißenhorn)

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