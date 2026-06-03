OBERAMMERGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Im Zeitraum von Samstag, 23. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai 2026, wurde durch Unbekannte versucht, an einer Türe zu einem Lagerraum in Oberammergau ein Feuer zu legen. In dem Fall übernahm nun die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Die Beamten bitten dabei auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Nachbar machte den Eigentümer eines Gebäudes in der Moosgasse in Oberammergau darauf aufmerksam, dass auf dessen Grundstück offenbar versucht worden war, die Türe zu einem Lagerraum in Brand zu setzen. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass es eindeutige Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gab und somit von einem Brandstiftungsdelikt auszugehen ist. Durch glückliche Umstände war es nicht zu einer Ausweitung des Brandgeschehens gekommen, welches in dem dicht bebauten Umfeld nicht nur dort wohnhafte Personen akut gefährdet, sondern auch bei angrenzenden Betriebsstätten und technischen Einrichtungen erheblichen Schaden verursacht hätte.

Inzwischen übernahm die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen die Ermittlungen in dem Fall. Dabei bitten die Beamten auch um Hinweise möglicher Zeugen:

Wem fielen im Zeitraum von Samstag, 23. Mai, bis Donnerstag, 28. Mai 2026, im Bereich des Lagerraums in der Moosgasse 11 B in Oberammergau verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf?

Bisherige Ermittlungen der Kripo Garmisch-Partenkirchen ergaben, dass sich im o.g. Tatzeitraum zwei dunkel gekleidete Personen, abgesetzt von den öffentlichen Grundstückszugängen, in den Grünanlagen im Tatortbereich aufhielten. Wer kann Angaben zu diesen Personen machen?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer (08821) 9170 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.