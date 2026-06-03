0817 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Kriegshaber – Am Dienstag (02.06.2026) kam es in der Familie‑Einstein‑Straße in Augsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Gegen 16.30 Uhr gerieten offenbar zunächst zwei Gruppen mit jeweils mehreren Personen in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf setzte eine unbekannte männliche Person aus einer der Gruppen ein Pfefferspray ein. Aus selbiger Gruppe zeigte ein 18-Jähriger eine Schreckschusspistole vor. Anschließend entfernte sich diese Gruppe mit einem Auto. Die andere Gruppe entfernte sich fußläufig.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das von Zeugen beschriebene Fahrzeug in der Bahnhofstraße in Gersthofen angehalten werden. Im Fahrzeug stellten die Beamten drei Personen fest. Bei der Durchsuchung wurde eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt.

Die Hintergründe und genauen Umstände der Auseinandersetzung werden derzeit von der Polizei geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen einen unbekannten Täter und gegen einen 18-Jährigen wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Der 18-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0818 – Polizei ermittelt nach Trunkenheit im Verkehr

Innenstadt – Am Dienstag (02.06.2026) fuhr ein 47-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Georg-Brach-Straße.

Gegen 07.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 47-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes fest. Zudem hielt er in seiner Hand eine Prosecco‑Dose. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Auf Nachfrage gab er an, seinen Führerschein bereits abgegeben zu haben. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den 47 -jährigen Mann.

Der Mann besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

0819 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberhausen – In der Zeit von Montag (01.06.2026), 18.15 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 05.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Auerbachstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter besprühten die rechte Seitenwand, die Scheiben sowie die hintere Tür von einem Bus. Dieser war am Straßenrand geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0820 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung und Diebstahl

Oberhausen – In der Zeit von Montag (01.06.2026), 19:00 Uhr, bis Dienstag (02.06.2026), 06:30 Uhr, kam es in einer Apotheke in der Bleicherbreite zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter warfen mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im unteren dreistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323‑3310 entgegen.

0821 – Polizei ermittelt nach Betrug

Innenstadt – Am Montag (01.06.2026) kam es zu einem Callcenterbetrug mit neuer Betrugsmasche in der Viktoriastraße.

Gegen 10.00 Uhr rief ein bislang unbekannter Täter bei einem 68-Jährigen an. Dieser forderte 12.000 Euro Glücksspielschulden auf Win24. Andernfalls würde sein Konto gepfändet. Um der Pfändung zu entgehen verlangte der Täter insgesamt rund 7.000 Euro.

Kurze Zeit später meldete sich erneut eine zunächst unbekannte Täterin bei dem 68-Jährigen und vereinbarte ein Treffen zur Geldübergabe. Der 68-Jährige schöpfte Verdacht und alarmierte die Polizei. Die Polizei nahm daraufhin eine 77-jährige Tatverdächtige fest, die das Geld bei dem Mann abholen wollte.

Die 77-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs gegen die unbekannten Täter.

Zudem hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

- Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

- Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/