GOLDKRONACH, LKR. BAYREUTH. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Wohnhaus im Goldkronacher Gemeindeteil Dressendorf mit Eiern beworfen. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23 Uhr hörte ein Hausbewohner einen lauten Knall vor dem Anwesen in der Hauptstraße, der mutmaßlich von einem Böller stammte. Zudem stellte er fest, dass mehrere Eier gegen die Fassade und ein Fenster geworfen worden waren. Sachschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Vor dem Haus fanden die Beamten lediglich Eierschalenreste auf.

Im Obergeschoss des Anwesens ist eine Regenbogenfahne angebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter das Haus gezielt auswählten, weshalb die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen wegen versuchter Sachbeschädigung übernahm.

Zeugen berichteten von einer Gruppe Jugendlicher, die sich zur Tatzeit in Richtung Depser Straße entfernte. Die Ermittler bitten weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern oder der Jugendgruppe geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.