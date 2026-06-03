MARKTOBERDORF. Die Polizeiinspektion Marktoberdorf veranstaltet am 09.06. und 16.06.2026 zwei Fahrsicherheitstrainings mit dem Pedelec für Seniorinnen und Senioren. Interessierte sind herzlich eingeladen.

Allgemeines

Im Jahr 2025 registrierte die Polizeiinspektion Marktoberdorf insgesamt 76 Verkehrsunfälle mit Radfahrern. Darunter war auch ein tödlicher Unfall, bei dem ein Radfahrer sein Fahrrad schob. Betroffen waren auch Senioren, die mit einem Pedelec oder Fahrrad in Verkehrsunfälle verwickelt wurden. Dabei erlitten mehrere Personen schwere Verletzungen, eine Person verstarb an den Unfallfolgen.

Die Fortbewegung mit Pedelecs bringt durch höhere Geschwindigkeiten und das zusätzliche Gewicht auch neue Herausforderungen und Problemstellungen mit sich. Bereits bei Stürzen ohne Fremdbeteiligung ziehen sich Pedelec-Nutzerinnen und Nutzer oftmals schwere Verletzungen zu.

Vor diesem Hintergrund soll die Präventionsveranstaltung interessierten Fahrerinnen und Fahrern Informationen und Empfehlungen rund um das Thema liefern.

Fahrsicherheitstraining 2026

Wie bereits in den vergangenen Jahren bietet die Polizeiinspektion Marktoberdorf in enger Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Ostallgäu Mitte auch dieses Jahr ein Fahrsicherheitstraining für Senioren an. Kursleiter an diesem Nachmittag ist Polizeihauptkommissar Rudolf Stiening von der Polizeiinspektion Marktoberdorf. Der örtliche Verkehrssicherheitsbeauftragte möchte mit seiner Kurzeinweisung auf immer wieder auftretende Probleme und Gefahren beim E-Biken hinweisen.

Der Kurs wendet sich im Besonderen an Senioren, die durch die Unterweisung und mithilfe der praktischen Übungen mehr Handlungssicherheit mit dem E-Bike gewinnen möchten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollten bereits erste Erfahrungen mit dem E-Bike im Gepäck haben. Interessierte bittet die Polizei darum, ihr eigenes E-Bike, einen Helm und gegebenenfalls ein Getränk mitzubringen. Die Teilnahme ist über das Portal der VHS Ostallgäu mit einem Unkostenpreis zu buchen

Die Polizeiinspektion Marktoberdorf lädt alle Interessierten herzlich zur Teilnahme am Fahrsicherheitstraining ein.

Die Teilnehmerzahl für das Fahrsicherheitstraining ist begrenzt, weshalb die Polizeiinspektion Marktoberdorf um eine vorherige Anmeldung unter https://vhs-oal-mitte.de/Programmbereich/cmx6696405e1210c.html

Das Fahrsicherheitstraining 2026 findet jeweils am

Dienstag, den 09.06.2026 und 16.06.2026 von

17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

auf dem Verkehrsübungsplatz an der Adalbert-Stifter-Schule, Schwabenstraße 53, in Marktoberdorf statt.

Die Polizei Marktoberdorf freut sich auf eine rege Teilnahme und einen persönlichen Austausch mit den Teilnehmenden.

Interessierte Medienvertreter und Medienvertreterinnen sind ebenfalls herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter der E-Mail-Adresse pp-sws.presse@polizei.bayern.de .

(PI Marktoberdorf)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).