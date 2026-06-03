818. Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen; vier Personen verletzt – Garching

Am Dienstag, 02.06.2026, gegen 17:00 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 471 bei Garching zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen.

Ein 42-jähriger Deutscher mit Wohnsitz im Landkreis München fuhr mit einem Polestar Pkw auf der Bundesstraße 471 in Fahrtrichtung Ismaning. Vor ihm fuhr eine 23-jährige Deutsche mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem BMW Pkw.

An der Kreuzung zur Staatsstraße 2350 musste die 23-jährige ihren Pkw verkehrsbedingt abbremsen.

Der 42-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der 23-jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW gegen einen auf dem linken Fahrstreifen in selbe Richtung fahrenden Fiat Pkw einer 42-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München geschoben. Anschließend kollidierte der BMW noch mit einem vorausfahrenden VW Pkw, eines 73-jährigen Deutschen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Der Polestar wurde nach dem Zusammenstoß gegen die rechte Leitplanke geschoben und prallte anschließend gegen das Heck eines Rettungswagens, welcher die B 471 ebenfalls in dieselbe Richtung befuhr.

Die 23-jährige BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Besatzung des Rettungswagens erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und begab sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung.

An dem Polestar und dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Fiat sowie der Rettungswagen wurden erheblich beschädigt. Der VW wurde leicht beschädigt. Zudem entstand Sachschaden an der Leitplanke. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die B 471 in Fahrtrichtung Ismaning zeitweise vollständig gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

819. Rennradfahrer stürzt; eine Person schwer verletzt – Grünwald

Am Dienstag, 02.06.2026, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad an der Isar entlang in Richtung München.

Der Weg verläuft zwischen der Isar und der Nördlichen Münchner Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Benutzung dieses Weges für den Radverkehr gesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 45-Jährige über den Lenker seines Rennrades und fiel zu Boden. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Personen oder Fahrzeuge liegen derzeit nicht vor.

Der Rennradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und verständigte selbst den Notruf. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 45-Jährige trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte dieser dazu beigetragen haben, schwerere Kopfverletzungen zu verhindern.

Am Rennrad entstand geringer Sachschaden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

820. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Körperverletzungsdelikt – Isarvorstadt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherte sich am Dienstag, 02.06.2026, gegen 19:40 Uhr, ein 39-Jähriger mit marokkanischer und italienischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland zunächst zwei Männern auf der Landwehrstraße. Dabei umklammerte er einen 32-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Passau von hinten und entriss ihm zwei mitgeführte Bierflaschen. Im Zuge dessen erlitt der 32-Jährige eine leichte Schnittverletzung an einem Finger.

Im weiteren Verlauf entfernte der 39-Jährige ein Verkehrszeichen aus dessen Verankerung und schlug damit im Bereich eines Imbisses auf mehrere dort anwesende Personen ein. Hierbei wurde ein 60-Jähriger mit irakischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München am Unterarm verletzt.

Darüber hinaus wurde durch die Schläge mit dem Verkehrszeichen eine Hausfassade beschädigt.

Mehrere Passanten hielten den 39-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen fest. Währenddessen soll der Tatverdächtige mehrfach religiöse Parolen gerufen haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen trat der zuvor verletzte 60-Jährige dem bereits am Boden fixierten Tatverdächtigen gegen den Kopf und verletzte ihn dabei.

Gegen den 60-Jährigen wird deshalb ebenfalls wegen eines Körperverletzungsdelikts ermittelt.

Der 39-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I wird er im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt das Kriminalfachdezernat 4.

821. Festnahme eines Tatverdächtigen nach einem Körperverletzungsdelikt – Riem

Am Dienstag, 02.06.2026, gegen 21:35 Uhr, verständigten mehrere Passanten den Polizeinotruf 110 und meldeten, dass es im Bereich des U-Bahnhofs Messestadt Ost zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sei. Bei der Auseinandersetzung soll ein Messer eingesetzt worden sein. Daraufhin wurden sofort zahlreiche Polizeistreifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach derzeitigen Ermittlungen kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz in München, einem 33-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis München, einem 23-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit und mit Wohnsitz im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, einer 16-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München und einer 18-Jährigen mit italienischer und türkischer Staatsangehörigkeit mit Wohnsitz in München.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 19-Jährige schließlich versucht haben, auf die 16-Jährige und die 18-Jährige mit einem Messer einzuwirken.

Der 33-Jährige und der 23-Jährige gingen daraufhin dazwischen. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beteiligten, wobei der 19-Jährige, der 23-Jährige, der 33-Jährige und die 16-Jährige verletzt wurden.

Vor Ort konnten zunächst keine Beteiligten der Auseinandersetzung angetroffen werden. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten jedoch alle fünf Beteiligten im Nahbereich angetroffen werden.

Der 33-Jährige musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden bei dem 23-Jährigen Betäubungsmittel aufgefunden.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse wurden der 19-Jährige, der 23-Jährige und der 33-Jährige jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Zudem wird gegen den 23-Jährigen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Alle Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 24 der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Messestadt Ost (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.