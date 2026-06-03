WASSERTRÜDINGEN. (545) In der Zeit von Samstagmittag (30.05.2026) bis Dienstagmittag (02.06.2026) entwendeten Unbekannte einen Bagger von einem Abstellplatz in Wassertrüdingen (Lkr. Ansbach). Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Zwischen 13:00 Uhr (Samstag) und 12:00 Uhr (Dienstag) entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Minibagger der Marke Yanmar (Modell SV19VT), der am Erlenweg abgestellt war.

Der Zeitwert des Minibaggers wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Dinkelsbühl führten die ersten Maßnahmen vor Ort durch.

Das Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zwischenzeitlich übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc