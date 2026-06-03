VILSHOFEN AN DER DONAU, LKR. PASSAU. Am 02.06.2026 gegen 15:00 Uhr kam es im Bereich einer Brauerei in der Bürg zu einem Betriebsunfall mit austretenden Gefahrgutstoffen.

Ein Mitarbeiter der Brauerei touchierte beim Rangieren in einer Garage mit einem Gabelstapler einen IBC-Container, in dem sich knapp 1000 Liter Salpetersäure befanden. Der Container riss auf, woraufhin der Großteil des Gefahrstoffes austrat. Die Säure reagierte zum Teil und entwickelte einen giftigen Rauch, der Rest lief über einen Gully in die Kanalisation.

Es wurde zeitnah eine Absperrung und Räumung im freien Raum im Radius von circa 100 m um die Austrittsstelle veranlasst. Eine entsprechend örtliche Gefahrenmitteilung wurde durch das LRA Passau mittels MoWaS initiiert.

Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde der Gefahrstoff letztlich mit Wasser verdünnt und kontrolliert in die örtliche Kläranlage geleitet. Entsprechende Messungen der Kanalisation im relevanten Bereich verliefen negativ, weshalb gegen 21:00 Uhr sämtliche Sperren aufgehoben werden konnten.

Im Einsatzverlauf wurden neben dem Verursacher ein weiterer Mitarbeiter der Brauerei, vier Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie zwei unbeteiligte Frauen leicht verletzt (Atemreizungen, Kopfschmerzen). Die Personen wurden an den vor Ort eingerichteten Stationen des Rettungsdienstes ambulant versorgt, weiterführende Behandlungen im Krankenhaus waren nicht erforderlich.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Vilshofen unter Beteiligung des Gefahrguttrupps der VPI Deggendorf.

Im Einsatz befanden sich insgesamt ca. 220 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Stadt Vilshofen. Aufgrund der weitreichenden Absperrmaßnahmen kam es während der ganzen Dauer des Einsatzes zu unvermeidbaren Beeinträchtigungen rund um die Stadtmitte.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen a.d.Donau, Tel. 08541/9613-0

Veröffentlicht: 03.06.2026, 10.11 Uhr