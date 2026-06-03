DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Dienstag, den 02.06.2026, wurde gegen 12:00 Uhr im Bereich des Isarradweges zwischen Loiching und Teisbach eine weibliche Leiche aufgefunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es sich bei der Toten um die seit Mitte April vermisste 60-Jährige aus Dingolfing handelt. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt zu den Todesumständen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen gegenwärtig nicht vor. Die genaue Todesursache soll nun im Rahmen einer Obduktion geklärt werden.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich bei den Medien für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, alle übersandten Lichtbilder und datenschutzrechtlich relevanten Personendaten aus ihren Unterlagen und EDV-Anlagen dauerhaft zu löschen!

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Veröffentlicht: 03.06.2026, 09:40 Uhr