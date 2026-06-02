GMUND AM TEGERNSEE, OT BAUMGARTEN, LKR. MIESBACH. Am Dienstagmorgen, 2. Juni 2026, kam es zu einem Brand an einem Bauernhof. Glücklicherweise wurden nach aktuellen Erkenntnissen weder Personen noch Tiere verletzt. Das Wohnhaus des landwirtschaftlichen Anwesens stand in Vollbrand. Der entstandene Sachschaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. Die Kriminalpolizei Miesbach übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Am Dienstagmorgen (2. Juni 2026) wurde über die Integrierte Leitstelle Rosenheim gegen 08.20 Uhr der Brand an einem landwirtschaftlichen Anwesen in Gmund am Tegernsee im Weiler Baumgarten mitgeteilt. Der obere Teil des Wohnhauses eines Bauernhofes stand in Vollbrand, sodass die Rauchsäule für die anfahrenden Kräfte bereits kilometerweit sichtbar war.

Sofort eilten die alarmierten und nachgeforderten Feuerwehren aus der gesamten Landkreisregion Miesbach sowie Rosenheim und Bad Tölz zum Brandort. Zur Löschwasserversorgung mussten ein Pendelverkehr eingerichtet und umliegende Straßen gesperrt werden.

Die Bewohner des Hofes konnten sich selbst nach draußen retten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. Dank des raschen und professionellen Einschreitens und der Zusammenarbeit der Feuerwehren konnte ein größeres Ausbreiten der Flammen verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Der entstandene Sachschaden aber dürfte in die Millionen gehen.

Neben 6 Rettungsdienstfahrzeugen waren zur Brandbekämpfung Feuerwehrkräfte aus dem kompletten Landkreis Miesbach, sowie aus Rosenheim und Bad Tölz mit ca. 200 Kräften im Einsatz.

Die ersten polizeilichen Maßnahmen und Ermittlungen vor Ort koordinierte die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Wiessee. Noch vor Ort übernahmen Brandfahnder der Kriminalpolizeistation Miesbach, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen zur Brandursache vor Ort. Hinweise auf ein Brandstiftungsdelikt ergaben sich nach bisherigem Ermittlungsstand nicht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.