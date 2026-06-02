STEIN. (543) In einem Mehrfamilienhaus in Roßtal (Landkreis Fürth) gerieten am Dienstagvormittag (02.06.2026) Bewohner und ihre Gäste in Streit. Als dabei einer der Beteiligten mit einer Schusswaffe drohte, nahmen Kräfte des Spezialeinsatzkommandos einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest.

Am Dienstag (02.06.2026) kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses An der Schloßmauer unter den Anwesenden zum Streit. In dessen Verlauf bedrohte offenbar einer der Beteiligten einen anderen mit einer Schusswaffe.

Drei Anwesende verließen das Anwesen unverletzt und verständigten den Polizeinotruf. Beamte der Polizeiinspektion Stein trafen erste Maßnahmen am Tatort. Im weiteren Einsatzverlauf wurden zusätzlich Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und des Unterstützungskommandos (USK) hinzugezogen.

Das Spezialeinsatzkommando nahm den 16-jährigen deutschen Tatverdächtigen widerstandslos im Gebäude fest. Die Einsatzkräfte stellten eine Schreckschusswaffe sicher.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den 16-Jährigen in einer Fachklinik unter.

Die weiteren Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstößen gegen das Waffengesetz führt die Polizeiinspektion Stein.



Erstellt durch: Oliver Trebing