LKR. SCHWANDORF. Im Landkreis Schwandorf wurde ein Verstorbener aufgefunden, bei dem es sich nach aktuellem Ermittlungsstand um den gesuchten Tatverdächtigen des versuchten Tötungsdelikts in Pemfling handeln könnte. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt weiter.

Am 31. Mai 2026 wurde ein männlicher Leichnam von einem Spaziergänger in einem Waldstück im Landkreis Schwandorf entdeckt. Der Zeuge verständigte sofort die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei der verstorbenen Person um den 52-jährigen Tatverdächtigen des versuchten Tötungsdelikts (Die Bayerische Polizei - Versuchtes Tötungsdelikt in Pemfling – Kriminalpolizei Regensburg ermittelt <https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/103275/index.html> , 1. Nachtrag: Die Bayerische Polizei - 1. Nachtrag: Suche nach Fluchtfahrzeug – Versuchtes Tötungsdelikt in Pemfling <https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/103363/index.html> ) in Pemfling vom 22. Mai 2026 handeln könnte. Wenig später entdeckte ein Jäger in der Nähe des Auffindeortes auch seinen Pkw, ein grauer Renault Megane.

Zur abschließenden Klärung der Identität sowie der Todesursache wird der Leichnam in den kommenden Tagen obduziert. Die 40-jährige Geschädigte wurde bereits aus dem Krankenhaus entlassen.

Die Ermittlungen zu diesem Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Bearbeitung des Falls übernommen und bedankt sich bei der Bevölkerung für die Hinweise und die Mithilfe während der Fahndung.