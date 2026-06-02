WEIDEN I.D.OPF. Am Mittwoch, 29. April 2026, kam es im Nordoberpfalz Center in Weiden zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil einer 33-jährigen Frau. Im Rahmen der laufenden Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei Weiden insbesondere eine bislang unbekannte Zeugin, die den Vorfall beobachtet haben soll. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am Mittwoch, 29. April, gegen 17.45 Uhr, in einem Einkaufsgeschäft im Nordoberpfalz Center zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Kassiererin und zwei deutschen Frauen im Alter von 43 und 47 Jahren. Wiederrum eine 33-jährige deutsche Frau schritt nach derzeitigem Kenntnisstand couragiert ein und unterstützte die Kassiererin. Im weiteren Verlauf verlagerte sich das Geschehen vor den Ausgang des Geschäfts. Dort soll die 33-Jährige von den beiden Frauen körperlich angegangen worden sein. Hierbei erlitt sie durch Schläge und Tritte Verletzungen im Kopf- und Körperbereich. Im Anschluss wurde die Handtasche der Geschädigten entwendet. Diese konnte kurze Zeit später durch einen unbeteiligten Zeugen im Nordoberpfalz Center aufgefunden und der Eigentümerin zurückgegeben werden. Im Zuge der bisherigen Ermittlungen ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass die Geschädigte während des Vorfalls durch die beiden mutmaßlichen Täter beleidigt worden sein soll. Für die weitere Sachverhaltsaufklärung, insbesondere hinsichtlich der gefallenen Äußerungen und des genauen Tatablaufs, kommt den Aussagen einer bislang unbekannten Zeugin besondere Bedeutung zu.

Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. bittet diese Frau sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0961/401-2222 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Oberpfälzer Polizei gibt folgende sechs Tipps zur Zivilcourage, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen:

ACHT GEBEN

Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr!

POLIZEI RUFEN

Ruf die Polizei unter dem Notruf 110!

HILFE HOLEN

Bitte andere Personen um Mithilfe!

DETAILS ERKENNEN

Präge Dir Tätermerkmale ein!

MITHELFEN

Kümmere Dich um Opfer!

MUND AUFMACHEN

Sag als Zeuge aus!