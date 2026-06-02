BERGKIRCHEN, LKRS.DACHAU.Nach einem Raub in Bergkirchen konnten am vergangenen Sonntag zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11:20 Uhr war der 77-Jährige mit seinem Hund zu Fuß nahe der Poitstraße unterwegs, als ein Fahrzeug neben ihm anhielt und die Insassen nach dem Weg zum nächsten Krankenhaus fragten. Die zunächst Unbekannten baten den Mann, die ermittelte Adresse in deren Mobiltelefon einzugeben, woraufhin sich das Opfer leicht durch die geöffnete Fensterscheibe ins Fahrzeug beugte.

In diesem Moment hielt ein Täter den Arm des Rentners fest und nahm ihm gewaltsam seine Armbanduhr ab. In der Folge flüchteten die Männer mit ihrem Fahrzeug.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der gesuchte Pkw durch eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei auf der BAB A8 nahe der Anschlussstelle Dachau gesichtet werden. Die Insassen entzogen sich einer Kontrolle und flüchteten mit hoher Geschwindigkeit über die Ausfahrt Adelzhausen und die Staatsstraße 2338 in Richtung Tödtenried (Landkreis Aichach-Friedberg), wo das Fahrzeug alleinbeteiligt verunfallte.

Beide Tatverdächtigen konnten festgenommen und leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht werden.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II wurden die 29 und 40 Jahre alten rumänischen Staatsangehörigen gestern einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sie wurden an Justizvollzugsanstalten überstellt.