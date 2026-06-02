KEMPTEN. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum Festakt am 11.06.2026 um 13:30 Uhr ins Margaretha- und Josephinen-Stift am Adenauerring 39 in 87439 Kempten ein, bei dem POR Robert Bischlager feierlich in sein Amt als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Kempten eingeführt und PD Sven-Oliver Klinke verabschiedet wird.

Für nähere Informationen und zur Teilnehmerplanung bitten wir Sie, sich bis Montag, 08.06.2026, 16:00 Uhr, beim Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West unter pp-sws.pb@polizei.bayern.de anzumelden.

Parkmöglichkeiten sind vor Ort nur in begrenzter Anzahl vorhanden. Ein gebührenpflichtiger Parkplatz befindet sich in der Rottachstraße 16. Von dort sind es circa zehn Gehminuten zur Veranstaltung. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).