NEUKIRCHEN VORM WALD, LKR. PASSAU. In der Nacht von Sonntag, 31.05.2026, auf Montag, 01.06.2026, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Neukirchen vorm Wald. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 01:30 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Aus dem Schlafzimmer wurde ein Möbeltresor mit Wertgegenständen entwendet. Darüber hinaus verschwanden eine Geldtasche sowie ein weiterer Geldbeutel mit Bargeld. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Eurobereich geschätzt.

Im Zuge der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen aus dem näheren Umfeld der Hausbewohnerin. Gegen 04:45 Uhr wurden an dessen Wohnanschrift Geräusche wahrgenommen, die auf den Einsatz eines Winkelschleifers hindeuteten. Da der Verdacht bestand, dass dort versucht wird, den entwendeten Tresor gewaltsam zu öffnen, wurde die Wohnung betreten.

Im Anwesen konnte der entwendete Tresor aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war versucht worden, diesen gewaltsam zu öffnen. Der Aufbruch misslang jedoch.

Das Diebesgut sowie das Tatwerkzeug wurden sichergestellt.

Der 45-jährige deutsche Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und heute, den 02.06.2026, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Passau vorgeführt. Hierbei wurde Haftbefehl erlassen. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Passau geführt.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 02.06.2026, 13:55 Uhr