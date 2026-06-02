BAMBERG. Unbekannte beschmierten in der Nacht von Sonntag auf Montag zahlreiche Gebäude im Stadtgebiet mit politischen Parolen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Laufe der Nacht brachten bislang unbekannte Täter an insgesamt zehn Hausfassaden in der Nürnberger Straße, der Moosstraße und der Ohmstraße Schriftzüge mit Farbe an. Betroffen war unter anderem auch ein Schulkomplex. Die aufgesprühten Parolen stammen aus dem linksextremen Spektrum.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.