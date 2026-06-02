ERLANGEN. (540) In Erlangen-Büchenbach kam es vergangene Woche zu zwei exhibitionistischen Handlungen vor Kindern. Die Kriminalpolizei geht vom selben Täter aus und sucht Zeugen.

Der unbekannte Mann fiel erstmals am Montag (25.05.2026) – Pfingstmontag – gegen 15.00 Uhr auf einem Sportgelände in der Steigerwaldallee auf. Zu einem zweiten Vorfall kam es am Freitag (29.05.2026) gegen 12.30 Uhr auf einem Spielplatz Am Kornfeld.

In beiden Fällen trat der Täter den Kindern in schamverletzender Weise gegenüber. Die Kinder sprach er nicht an.

Vom Tatort Am Kornfeld flüchtete der Täter mit einem weißen Pkw der Marke VW. An beiden Tagen leiteten die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Erlangen umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg verliefen.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Mann oder den Taten geben können.

Personenbeschreibung:

Der unbekannte Täter ist männlich, etwa 55 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß. Er hat eine kräftige bis dickliche Statur. Am Montag war er mit beigen Shorts, einem hellblauen T-Shirt und vermutlich einem schwarzen Basecap bekleidet. Am Freitag trug er auffällige Arbeitskleidung in Neongelb oder Neonorange.

Zeugen, die Hinweise geben können oder denen im Bereich Erlangen-Büchenbach eine entsprechende Person aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Oliver Trebing