ARNSTORF, LKR. ROTTAL-INN. Am Freitag, den 29.05.2026, kam es im Bereich Arnstorf zu einem Polizeieinsatz im Zusammenhang mit einem Raubdelikt. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger konnte im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte ein zunächst Unbekannter gegen 11:00 Uhr, Lebensmittel aus einem Supermarkt zu entwenden. Als eine Mitarbeiterin den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, versuchte dieser zu flüchten. Als sich die Mitarbeiterin ihm in den Weg stellte, um die Flucht zu verhindern, bedrohte er sie verbal und mit einem Messer, wobei es nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zu einer Stichbewegung in Richtung der 39-jährigen Mitarbeiterin gekommen sein soll. Verletzt wurde hierbei niemand.

Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Eggenfelden leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützungskräften, unter anderem einem Polizeihubschrauber, ein.

Im Rahmen der Fahndung konnte ein 15-jähriger deutscher Tatverdächtiger festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass auch das bei der Flucht benutzte Fahrrad zuvor entwendet worden war. Das Fahrrad sowie das Diebesgut aus dem Supermarkt wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige an seine Mutter übergeben.

Die weiteren Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes sowie eines Raubdeliktes, werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizei Passau unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Landshut geführt.

Zeugenaufruf

Zum genannten Tatzeitpunkt sollen sich noch weitere Zeugen im Bereich der Supermarktkasse aufgehalten haben, die die Tat eventuell beobachten konnten. Diese Personen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Tel.: 0851/9511-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Gibis, Tel.: 09421/ 868-1015

Veröffentlicht: 02.06.2026, 09:30 Uhr